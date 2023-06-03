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В Учалинском районе Башкирии в жуткой аварии погибли 2 человека

В Учалинском районе Башкирии в жуткой аварии погибли 2 человека

15:45, 03 июн 2023

В Учалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека. Авария случилась на участке автомобильной дороги Учалы-Миасс, неподалеку от населенного пункта Казаккулово. На 19 километре произошло столкновение между встречными автомобилями Киа Спортейдж и Хендэ Tucson.



Согласно информации, полученной от пресс-центра республиканской ГИБДД, в результате аварии 2 пассажира из обеих машин скончались до приезда медиков скорой медпомощи.

Водители и пятилетний ребенок были доставлены в больницу города Белорецк для прохождения обследования.

На месте инцидента находятся инспекторы ДПС и проиче экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

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Автор: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии смерть
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