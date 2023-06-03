В Учалинском районе Башкирии в жуткой аварии погибли 2 человека
15:45, 03 июн 2023
В Учалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека. Авария случилась на участке автомобильной дороги Учалы-Миасс, неподалеку от населенного пункта Казаккулово. На 19 километре произошло столкновение между встречными автомобилями Киа Спортейдж и Хендэ Tucson.
Согласно информации, полученной от пресс-центра республиканской ГИБДД, в результате аварии 2 пассажира из обеих машин скончались до приезда медиков скорой медпомощи.
Водители и пятилетний ребенок были доставлены в больницу города Белорецк для прохождения обследования.
На месте инцидента находятся инспекторы ДПС и проиче экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.