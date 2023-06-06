В Башкирии в перевернувшихся автомобилях погибли 2 человека

11:17, 06 июн 2023

В результате двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших в понедельник, 5 июня в Башкирии, 2 человека погибли и четверо получили травмы. Об этом передает республиканская ГИБДД.







В первом случае, примерно в 16.00, на участке трассы Айбуляк - Амзя, 64-летний владелец "Renault Logan", потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП мужчина погиб на месте.





Через некоторое время, на автодороге Нефтекамск - Янаул, водитель, управлявший автомобилем "Лада Гранта", тоже потерял управление и съехал в кювет. В происшествии погибла 40-летняя пассажирка. Водителю, а также троим пассажирам в возрасте 46, 35 и 33 лет, потребовалась медицинская помощь. Следует отметить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.



С целью выяснения причин и обстоятельств данных ДТП назначены соответствующие экспертизы.

Читайте также: На трассе в Башкирии в страшной аварии погибла молодая женщина

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ