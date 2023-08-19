В субботний день на дорогах Башкирии в авариях погибли два человека

22:51, 19 авг 2023

Сегодня в субботу, 19 августа, в двух районах Республики Башкортостан случились аварии со смертельным исходом. Согласно предоставленной информации, дорожно-транспортные происшествия были зафиксированы на территории Туймазинского и Иглинского районов, в результате которых погибли два человека.

В Туймазинском районе, на участке автодороги М5 «Урал», произошло столкновение между автомобилями «Киа Рио» и «Ниссан». По предварительным данным, водитель «Киа» погиб на месте происшествия, а пассажирке «Ниссана» потребовалась медицинская помощь.

В Иглинском районе ДТП случилось на 21-ом километре трассы в направлении Иглино — Кальтовка. Здесь 45-летний житель Уфы, управляя автомобилем «Лада Нива», потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся. В результате произошедшего мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Полицейские отмечают, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас ведется расследование обстоятельств аварий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ