В Башкирии уже неделю не могут найти 17-летнего Антона Макеева
10:58, 09 июн 2023
В Башкирии приступили к поискам пропавшего 17-летнего жителя города Стерлитамак Антона Макеева. Информация об этом появилась в группе Вконтакте ПСО "Отклик".
Волонтеры информируют, что поиски парня продолжаются уже 7 дней. В день пропажи, 2 июня, он ушел в неизвестном направлении, и по сей день нет никакой информации о его текущем местонахождении.
Приметы Макеева: рост составляет 165 см, имеет худощавое телосложение, волосы русые, глаза голубого цвета. Молодой человек был одет в куртку и кроссовки черного цвета, джинсы голубого цвета.
Поисковый отряд "Отклик" обращается ко всем, у кого есть какая-либо информация о местонахождении юноши, с просьбой сообщить ее по следующим номерам телефонов: 8 (987) 106-06-01 или 102.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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