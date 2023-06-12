В Башкирии больше двух недель ведутся поиски 42-летнего Ильмира Биктимирова
11:18, 12 июн 2023
Представители поисковой организации "Отклик" сообщили в соцсетях о пропаже в городе Стерлитамак 42-летнего мужчины. Согласно полученной информации, Ильмир Биктимиров покинул свой дом 20 мая и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Особый приметы Ильмира: рост – 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы коротко стриженые седые, глаза карие.
Мужчина был одет в спортивный костюм темного цвета и кроссовки черного цвета.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, свяжитесь по следующим номерам телефонов: 8-987-106-06-01 или 102.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии приступили к поискам пропавшего 17-летнего жителя города Стерлитамак Антона Макеева. Информация об этом появилась в группе Вконтакте ПСО "Отклик".