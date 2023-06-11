В Башкирии пропал 14-летний подросток при сплаве по реке Белой
22:25, 11 июн 2023
В Бурзянском районе Башкирии в воскресенье, 11 июня, во время сплава на сапбордах по реке Белой, неожиданно пропал 14-летний подросток. Информацию об этом распространил пресс-центр Госкомитета республики по ЧС.
Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного Системы-112. Но инцидент завершился благополучно и помощь спасателей не потребовалась - парень был найден.
Сотрудники республиканского ГК по ЧС призывают граждан соблюдать меры предосторожности во время катания на сапбордах.
"Погружаясь в радость от восхищения красотами окружающего мира и близостью водной глади, необходимо помнить о своей собственной безопасности. Берегите себя и своих близких!" - отметили спасатели.
Автор: Семен Подгорный
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