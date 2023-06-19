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В Башкирии автобус с 15 пассажирами попал в тройное ДТП

В Башкирии автобус с 15 пассажирами попал в тройное ДТП

09:52, 19 июн 2023

В городе Уфа на участке автодороги P-240 владелец автомобиля марки Хендэ Элантра столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ» и Шевроле Кобальт. В момент ДТП в салоне автобуса ехали 16 человек вместе с водителем. Информацию об этом передали в пресс-центре ГИБДД Башкортостана.

Один из пассажиров, находившихся в маршрутке, получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

ГИБДД начала административное расследование данного происшествия. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

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Автор: proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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