В Башкирии автобус с 15 пассажирами попал в тройное ДТП

09:52, 19 июн 2023

В городе Уфа на участке автодороги P-240 владелец автомобиля марки Хендэ Элантра столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ» и Шевроле Кобальт. В момент ДТП в салоне автобуса ехали 16 человек вместе с водителем. Информацию об этом передали в пресс-центре ГИБДД Башкортостана.



Один из пассажиров, находившихся в маршрутке, получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.



ГИБДД начала административное расследование данного происшествия. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.



Читайте также: В Башкирии после столкновения с электроопорой погиб пассажир иномарки

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ