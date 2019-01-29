В Уфе иномарка выполняя маневр врезалась в маршрутку с 15 пассажирами

В Уфе на улице Заки Валиди произошло столкновение автомобиля "Субару" и микроавтобуса. Внутри автобуса на момент столкновения находилось 15 пассажиров. Некоторым из них понадобилась помощь медиков, сообщает Новости Башкирии сегодня.



На улице Заки Валиди в квартале от Бельского моста произошло ДТП с участием автомобиля "Субару Аутбэк" и микроавтобуса "Ситроен". Автобус направлялся в Дему по 257-му маршруту. Поворачивая налево, водитель иномарки столкнулся с автобусом. От удара тяжелую машину сбило в сторону тротуара, но возможную трагедию предотвратил знак пешеходного перехода.По данным столичной Госавтоинспекции, на момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Некоторым из них понадобилась помощь медиков, 1 человек был госпитализирован в больницу. По предварительной информации в аварии виноват водитель иномарки, который, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра.Читайте также: ограничение на проезд по Бельскому мосту в Уфе до сих пор не снят