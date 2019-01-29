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В Уфе иномарка выполняя маневр врезалась в маршрутку с 15 пассажирами

Добавлено: 29.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Уфе иномарка выполняя маневр врезалась в маршрутку с 15 пассажирами

В Уфе на улице Заки Валиди произошло столкновение автомобиля "Субару" и микроавтобуса. Внутри автобуса на момент столкновения находилось 15 пассажиров. Некоторым из них понадобилась помощь медиков, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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На улице Заки Валиди в квартале от Бельского моста произошло ДТП с участием автомобиля "Субару Аутбэк" и микроавтобуса "Ситроен". Автобус направлялся в Дему по 257-му маршруту. Поворачивая налево, водитель иномарки столкнулся с автобусом. От удара тяжелую машину сбило в сторону тротуара, но возможную трагедию предотвратил знак пешеходного перехода.

По данным столичной Госавтоинспекции, на момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Некоторым из них понадобилась помощь медиков, 1 человек был госпитализирован в больницу. По предварительной информации в аварии виноват водитель иномарки, который, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра.

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