В Уфе иномарка выполняя маневр врезалась в маршрутку с 15 пассажирами
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В Уфе на улице Заки Валиди произошло столкновение автомобиля "Субару" и микроавтобуса. Внутри автобуса на момент столкновения находилось 15 пассажиров. Некоторым из них понадобилась помощь медиков, сообщает Новости Башкирии сегодня.
По данным столичной Госавтоинспекции, на момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Некоторым из них понадобилась помощь медиков, 1 человек был госпитализирован в больницу. По предварительной информации в аварии виноват водитель иномарки, который, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра.
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