В Уфе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

16:36, 25 июн 2023

В ГИБДД Башкортостана сообщили о погибшем после столкновения с легковушкой в Уфе мотоциклисте.



Согласно предварительной информации, автомобиль Черри совершал поворот налево не уступив дорогу водителю мотоцикла Хонда, что привело к их столкновению на улице Гвардейской в Шакше. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Из характера повреждений транспортного средства можно утверждать, что столкновение произошло на высокой скорости.



Инспекторы ГИБДД и другие службы экстренного реагирования находятся на месте происшествия.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ