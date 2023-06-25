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В Уфе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

В Уфе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

16:36, 25 июн 2023

В ГИБДД Башкортостана сообщили о погибшем после столкновения с легковушкой в Уфе мотоциклисте.

Согласно предварительной информации, автомобиль Черри совершал поворот налево не уступив дорогу водителю мотоцикла Хонда, что привело к их столкновению на улице Гвардейской в Шакше. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Из характера повреждений транспортного средства можно утверждать, что столкновение произошло на высокой скорости.

Инспекторы ГИБДД и другие службы экстренного реагирования находятся на месте происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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