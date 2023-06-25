В Уфе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой
16:36, 25 июн 2023
В ГИБДД Башкортостана сообщили о погибшем после столкновения с легковушкой в Уфе мотоциклисте.
Согласно предварительной информации, автомобиль Черри совершал поворот налево не уступив дорогу водителю мотоцикла Хонда, что привело к их столкновению на улице Гвардейской в Шакше. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Из характера повреждений транспортного средства можно утверждать, что столкновение произошло на высокой скорости.
Инспекторы ГИБДД и другие службы экстренного реагирования находятся на месте происшествия.
Читайте также:В Башкирии за сутки произошли 3 смертельные аварии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Салавате после столкновения с легковушкой скончался 25-летний мотоциклист
Происшествия в Башкирии
Жесткая авария в Башкирии: в Уфе погиб мотоциклист, столкнувшись сразу с 3 автомобилями (видео)
Происшествия в Башкирии
В Белорецке мотоциклист въехал в бетонное ограждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб пожилой мотоциклист после столкновения с легковушкой