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«Думал, что умру»: мальчик из Башкирии рассказал о нападении на него роя пчел

«Думал, что умру»: мальчик из Башкирии рассказал о нападении на него роя пчел

11:13, 01 июл 2023

В Башкирии из больницы были выписаны двое детей, ставших жертвами нападения роя домашних пчел. Старший из мальчиков рассказал о произошедшем в интервью телепроекту «Честно говоря». Ранее Newsbash сообщал о том, что происшествие случилось несколько дней назад в населенном пункте Ахмерово Ишимбайского района.



Ребята рассказали, что, прогуливаясь по лесу, услышали громкий жужжащий звук, однако не придали ему значения. Вскоре звук стал слышен еще ближе, и неожиданно насекомые принялись атаковать мальчишек.

«Пока я лежал, Динислам (младший из братьев — Ред.) побежал к родителям за помощью. Я не чувствовал своего тела, думал, что сейчас умру», — рассказал старший Рамазан.


Попавшего в беду ребенка спасли отец и дядя. Доехав на автомобиле до места происшествия они разогнали рой, а затем отвезли пострадавшего в местный медпункт. Позже, в больнице, врачи удалили из разных частей тела ребят 465 жал. Специалисты-медики признались, что детям очень повезло, что не возникло аллергической реакции и анафилактического шока.

В данный момент состояние здоровья детей нормализовалось, они почти полностью поправились.

«Меня даже начали называть пчеловодом», — пошутил Рамазан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбайский район происшествия пчелы Ахмерово
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