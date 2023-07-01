В Башкирии вандалы изуродовали новую детскую площадку (ВИДЕО)

19:44, 01 июл 2023

В Башкирии руководитель администрации Шаранского района республики Фидан Ишемгулов разместил в соцсетях видео, отправленное ему местными жителями.





Из записи видно, как неизвестные лица изуродовали недавно установленную детскую площадку. Чиновник призвал земляков бережно относиться к объектам благоустройства и в случае необходимости призвать к ответу хулиганов или обращаться за помощью к правоохранительным органам.



«Слов просто не хватает... После такого опускаются руки. Уважаемые шаранцы, пока вы сами не начнете прогонять хулиганов и/или вызывать полицию, когда видите, что кто-то что-то ломает, порядка не будет», – написал Фидан Ишемгулов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео