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В Уфе грузовая фура подмяла под себя легковушку

В Уфе грузовая фура подмяла под себя легковушку

15:51, 02 июл 2023

В воскресенье, 2 июля, поступила информация о дорожной аварии в городе Уфа. В районе Демского моста грузовик столкнулся с легковым автомобилем, смяв его под собой.



По словам близкой пострадавших, авария произошла вчера примерно в 10 часов вечера. В легковом автомобиле ехали две женщины с водителем. Из-за поломки автомобиля им пришлось остановиться, включить аварийную сигнализацию и ожидать приезда эвакуатора. Родственница не знает точно, как произошло столкновение.

— Когда полицейские прибыли на место ДТП, оказалось, что водитель грузовика был пьян, — написала она.


В результате инцидента две женщины получили травмы. Одна из них - сотрясения мозга и повреждений шеи, а вторая - множество ушибов и перелом 2-ух ребер. Их поместили в реанимационное отделение 22-й горбольницы. Водитель легкового автомобиля не пострадал, поскольку в момент аварии он не находился в машине.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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