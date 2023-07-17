В Уфе женщина ранила ножом 17-летнего парня

23:06, 17 июл 2023

Уфимские врачи успешно прооперировали подростка, у которого было ножевое ранение в сердце.



Несовершеннолетнего в экстренном порядке доставили в городскую ДКБ № 17. Состояние ребенка оценивалось как критическое.







Жизнь ребенка была под угрозой, и каждая минута была на счету. Медики скорой помощи предупредили о поступлении в больницу тяжелого пациента.



В операционной раненого уже ожидала бригада хирургов, которую возглавил зав. травматологическим отделением Ирек Шарипов.





Специалисты зашили рану на работающем сердце и устранили риск кровотечения. Гемодинамика была восстановлена. Продолжительность операции составила 1 час 15 минут.



Известно, что виновницей ранения 17-летнего парня оказалась 43-летняя женщина. Во время застолья дама приревновала его к девушке и, схватив нож, вонзила его в грудь потерпевшего.

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Фото: Минздрав РБ