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В Уфе женщина ранила ножом 17-летнего парня

В Уфе женщина ранила ножом 17-летнего парня

23:06, 17 июл 2023

Уфимские врачи успешно прооперировали подростка, у которого было ножевое ранение в сердце.

Несовершеннолетнего в экстренном порядке доставили в городскую ДКБ № 17. Состояние ребенка оценивалось как критическое.



Жизнь ребенка была под угрозой, и каждая минута была на счету. Медики скорой помощи предупредили о поступлении в больницу тяжелого пациента.

В операционной раненого уже ожидала бригада хирургов, которую возглавил зав. травматологическим отделением Ирек Шарипов.


Специалисты зашили рану на работающем сердце и устранили риск кровотечения. Гемодинамика была восстановлена. Продолжительность операции составила 1 час 15 минут.

Известно, что виновницей ранения 17-летнего парня оказалась 43-летняя женщина. Во время застолья дама приревновала его к девушке и, схватив нож, вонзила его в грудь потерпевшего.

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Автор: www.bashinform.ru
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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