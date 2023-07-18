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Житель Уфы убил соседку по коммуналке

Житель Уфы убил соседку по коммуналке

11:07, 18 июл 2023

В городе Уфа произошло убийство женщины, соседки по коммунальной квартире. Об этом информирует телеграм-канал Мэш Батащ.

Согласно информации издания, убитая часто высказывала критику в адрес мужчины из-за его неряшливости, что приводило к возникновению конфликтов между ними. В одной из таких последних ссор преступник схватил нож.



Известно, что злоумышленник нанес несколько ножевых ранений женщине. Несчастная попыталась убежать от соседа через окно, но умерла до прибытия медиков скорой помощи. Полицейские задержали преступника на автовокзале. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Перми организатора убийства матери с ребенком из Башкирии поместили в психбольницу. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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