В Уфе женщина вернула похищенного сына и хочет лишить своего мужа-садиста родительских прав

11:24, 20 июл 2023

В городе Уфа женщина успешно вернула своего похищенного сына. Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ее муж Игорь похитил малыша, отправившись в неизвестном направлении, было возбуждено уголовное дело. Мать ребенка Анастасия настроена лишить мужчину родительских прав, о чем сообщил адвокат, представляющий интересы пострадавшей - Роман Петров.







Как заявляет сама пострадавшая, в следственном отделе муж кричал на нее. Мать Игоря набросилась на Анастасию, пытаясь забрать однолетнего Тихона насильно. В результате этой стычки, молодая женщина получила телесные повреждения. Силовикам пришлось вывести пожилую женщину на улицу.



Теперь Анастасия настаивает на том, чтобы лишить своего супруга родительских прав и, как следствие, предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.





"Как быть в этой ситуации? Его могут задержать, но потом отпустят. Мне нужно срочно подготовить документы на лишение его прав или что-то в этом роде, чтобы он не смог повторно отнять у меня моего ребенка," - обратилась Анастасия к своему адвокату с просьбой о помощи и поддержке.



После этого скандального инцидента, Игорь обратился к Анастасии через социальные сети.



"Я тебя не проклинаю а Благословляю, Боже не вмени им это во грех, не ведают что творят. Боюсь за все твои благодеяния настигнет тебя Кара Божия, и я не смогу те ни в чем помочь. Ну сучара ну погоди, — после этих слов он отправил ссылку на фильм «А зори здесь тихие».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети