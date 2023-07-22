В Башкирии водолазы ищут тело утонувшего 52-летнего мужчины
00:10, 22 июл 2023
Согласно оперативной информации МЧС, в пятницу, 21 июля, в Чекмагушевском районе Башкирии очевидцы сообщили о трагическом происшествии: мужчина 1971 года рождения утонул в пруду недалеко от населенного пункта Тузлукушево. По словам свидетелей, на момент происшествия он был в одежде.
Представители пресс-центра МЧС по Республике Башкортостан рассказали, что место инцидента не было оборудовано для купания.
На данный момент поисково-водолазные работы не принесли результатов. Сегодня поиски продолжатся.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ы Чекмагушевском районе Башкортостана на месте пожара обнаружили тело 69-летней женщины.
Автор: Семен Подгорный
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