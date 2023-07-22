В Башкирии водолазы ищут тело утонувшего 52-летнего мужчины

00:10, 22 июл 2023

Согласно оперативной информации МЧС, в пятницу, 21 июля, в Чекмагушевском районе Башкирии очевидцы сообщили о трагическом происшествии: мужчина 1971 года рождения утонул в пруду недалеко от населенного пункта Тузлукушево. По словам свидетелей, на момент происшествия он был в одежде.







Представители пресс-центра МЧС по Республике Башкортостан рассказали, что место инцидента не было оборудовано для купания.



На данный момент поисково-водолазные работы не принесли результатов. Сегодня поиски продолжатся.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ы Чекмагушевском районе Башкортостана на месте пожара обнаружили тело 69-летней женщины.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный