В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего в Каме 40-летнего мужчины
23:25, 12 авг 2023
На территории Краснокамского района Башкирии в реке Каме водолазами было найдено тело утонувшего мужчины, возраст которого составлял 40 лет. Подробности несчастного случая на воде рассказали в пресс-центре регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации ведомства, инцидент произошел в субботу, 12 августа, недалеко от населенного пункта Николо-Березовка. Утонувший в водоеме мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пропавшего во время купания удалось обнаружить через несколько часов поисков, проведенных водолазами на дне реки. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств происшествия.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Краснокамском районе Башкортостана несовершеннолетний накопил на машину и катался по селу без прав.
Читайте также:В Уфе на необорудованном пляже утонул 49-летний мужчина
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram