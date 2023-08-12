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В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего в Каме 40-летнего мужчины

В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего в Каме 40-летнего мужчины

23:25, 12 авг 2023

На территории Краснокамского района Башкирии в реке Каме водолазами было найдено тело утонувшего мужчины, возраст которого составлял 40 лет. Подробности несчастного случая на воде рассказали в пресс-центре регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в субботу, 12 августа, недалеко от населенного пункта Николо-Березовка. Утонувший в водоеме мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пропавшего во время купания удалось обнаружить через несколько часов поисков, проведенных водолазами на дне реки. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Краснокамском районе Башкортостана несовершеннолетний накопил на машину и катался по селу без прав.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район происшествия несчастный случай смерть на воде
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