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В Башкирии несовершеннолетний накопил на машину и катался по селу без прав

В Башкирии несовершеннолетний накопил на машину и катался по селу без прав

12:21, 11 авг 2023

В населенном пункте Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии полицейские задержали юного водителя. 16-летний парень управлял купленным им автомобилем, не имея водительского удостоверения. Благодаря бдительному сельчанину, который связался м полицейскими по телефону доверия, правонарушителя удалось задержать.

Как сообщил в своем ТГ-канале главный Госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов, сотрудники ДПС обнаружили автомобиль ВАЗ-21099 на улице Дорожной. Водитель сперва попытался скрыться от инспекторов. Родители несовершеннолетнего были вызваны на место задержания, чтобы составить административный протокол за нарушение правил управления автомобилем. Оказалось, что транспортное средства к тому же не было поставлено на учет в ГИБДД.

Уточняется, что в салоне автомашины находились трое пассажиров — сверстники водителя.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Краснокамском районе РБ во время рыбалки утонул один из братьев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: николо-березовка Краснокамский район происшествия
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