В Уфе на необорудованном пляже утонул 49-летний мужчина

11:01, 08 авг 2023

В Уфе произошел новый трагический инцидент на водоеме, в результате которого в возрасте 49 лет погиб мужчина. Подробности рассказали представители столичного УГЗ.

По информации спасателей, в понедельник днем, 7 августа, отец вместе с сыном решили искупаться и выбрали для этого популярный пляж «Ак-Яр Нижегородка». Спустившись ниже по течению и пройдя около 300 метров, они нашли место, которое, по их мнению, подходило для купания. Отец, вероятно, оставил сына на берегу и решил отправиться плавать на более глубокое место.

Заплыв далеко от берега, он неожиданно исчез из виду, и ближе к 17:00 сын позвонил спасателям. На поиски приехали водолазы поисково-спасательной группы УГЗ и через 2 часа они извлекли со дна водоема тело погибшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане ушли купаться и пропали двое мужчин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ