В Башкирии в больницу с ожогами после пожара попал 55-летний мужчина
10:49, 24 июл 2023
В Мелеузовском районе Башкирии случился пожар, в результате которого пострадал житель населенного пункта. Подробности происшествия рассказали в пресс-центре регионального МЧС.
В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в воскресенье днем, 23 июля, в жилом доме находящемся по ул. Малафеева. Огонь разгорелся с такой силой, что 55-летний мужчина получил серьезные ожоги. Скорая помощь доставила пострадавшего в стерлитамакское ожоговое отделение больницы № 1.
Дознавателю МЧС предстоит выяснить детали произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мелеузовском районе Башкортостана мужчина получил травмы во время столкновения катера с лодкой.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС
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