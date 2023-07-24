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В Башкирии в больницу с ожогами после пожара попал 55-летний мужчина

В Башкирии в больницу с ожогами после пожара попал 55-летний мужчина

10:49, 24 июл 2023

В Мелеузовском районе Башкирии случился пожар, в результате которого пострадал житель населенного пункта. Подробности происшествия рассказали в пресс-центре регионального МЧС.

В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в воскресенье днем, 23 июля, в жилом доме находящемся по ул. Малафеева. Огонь разгорелся с такой силой, что 55-летний мужчина получил серьезные ожоги. Скорая помощь доставила пострадавшего в стерлитамакское ожоговое отделение больницы № 1.



Дознавателю МЧС предстоит выяснить детали произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мелеузовском районе Башкортостана мужчина получил травмы во время столкновения катера с лодкой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС
Теги: Мелеузовский район происшествия пожар
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