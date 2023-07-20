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В Башкирии во время пожара в частном доме пострадал 68-летний мужчина

В Башкирии во время пожара в частном доме пострадал 68-летний мужчина

10:54, 20 июл 2023

Ночью в четверг, 20 июля, в Гафурийском районе Башкортостана произошел пожар в частном жилище, в результате которого пострадал один человек. Подробности инцидента рассказали представители пресс-центра республиканского МЧС.



Происшествие случилось на улице Саукакуш в населенном пункте Кургашла. Туда срочно выехали спасатели МЧС и ДПК. Благодаря их усилиям удалось быстро потушить открытое пламя.

В результате произошедшего пострадал мужчина в возрасте 68 лет. С ожогами различной степени тяжести он был помещен в клиническую больницу №18 города Уфа. Стало известно, что до приезда огнеборцев, пострадавшего вывел и объятого пламенем дома его сосед.


Сотрудникам МЧС предстоит выяснить все детали происшествия.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Гафурийском районе Башкирии тракторист получил термические ожоги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия пожар
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