В Башкирии во время пожара в частном доме пострадал 68-летний мужчина
10:54, 20 июл 2023
Ночью в четверг, 20 июля, в Гафурийском районе Башкортостана произошел пожар в частном жилище, в результате которого пострадал один человек. Подробности инцидента рассказали представители пресс-центра республиканского МЧС.
Происшествие случилось на улице Саукакуш в населенном пункте Кургашла. Туда срочно выехали спасатели МЧС и ДПК. Благодаря их усилиям удалось быстро потушить открытое пламя.
В результате произошедшего пострадал мужчина в возрасте 68 лет. С ожогами различной степени тяжести он был помещен в клиническую больницу №18 города Уфа. Стало известно, что до приезда огнеборцев, пострадавшего вывел и объятого пламенем дома его сосед.
Сотрудникам МЧС предстоит выяснить все детали происшествия.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Гафурийском районе Башкирии тракторист получил термические ожоги.