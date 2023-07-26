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В Башкирии бесследно пропал 24-летний Роберт Муниров

В Башкирии бесследно пропал 24-летний Роберт Муниров

23:09, 26 июл 2023 В Башкортостане приступили к поискам Роберта Мунирова, жителя населенного пункта Старокочкильдино Аскинского района республики. Подробности пропажи молодого человека распространили в социальных сетях волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт".


По данным поисковиков Роберт, нуждающийся в помощи врачей, вышел 22 июля из дома и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации. В администрация района сообщили, что парень направился в сторону леса. К поискам подключились полицейские.

Пропавший был одет в футболку желтого цвета, спортивные брюки черного цвета, резиновые сапоги и кепку.


Среди особых примет отмечается рост 176 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы и зелено-карие глаза.

Волонтеры сообщат, что важна любая информация и если вы ею обладаете, то позвоните по следующим номерам телефонов: 89870997092 или 112. Также можно обратиться в отделение полиции Аскинского района по номерам: 8(34771)21602, 21802, 89997411143.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт
Теги: Аскинский район происшествия поиск
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