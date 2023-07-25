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В Уфе нашли мертвым пропавшего Венера Исмагилова

В Уфе нашли мертвым пропавшего Венера Исмагилова

22:02, 25 июл 2023

В Уфе обнаружили мертвым 32-летнего Венера Исмагилова, который пропал 5 июня. Грустное известие сообщили волонтёры "Башрегионспаса" на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - написали поисковики.

В поисковой организации не раскрыли подробности и причины этой трагедии.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии пропал 45-летний мужчина, нуждающийся в помощи врачей. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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