В Уфе нашли мертвым пропавшего Венера Исмагилова
22:02, 25 июл 2023
В Уфе обнаружили мертвым 32-летнего Венера Исмагилова, который пропал 5 июня. Грустное известие сообщили волонтёры "Башрегионспаса" на странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - написали поисковики.
В поисковой организации не раскрыли подробности и причины этой трагедии.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии пропал 45-летний мужчина, нуждающийся в помощи врачей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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