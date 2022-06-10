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В Башкирии вышел из дома и без вести пропал мужчина

В Башкирии вышел из дома и без вести пропал мужчина

14:36, 10 июн 2022

В Иглинском районе пропал 34-летний Алексей Баранов, сообщили волонтеры «Башрегионспаса». По предоставленной информации, 8 июня мужчина вышел из дома в поселке Кудеевский и с тех пор о нем ничего не известно. 

Приметы: рост 170 см, русые волосы, голубые глаза, нормальное телосложение.

Был одет: коричневая куртка, бело-синяя футболка, черные трико, зеленые сапоги.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Башрегионспас»
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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