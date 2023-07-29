В Башкирии продолжают действовать два лесных пожара

10:54, 29 июл 2023

Согласно информации, предоставленной пресс-центром государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в регионе в настоящее время действуют 2 лесных пожара — один из них находится в Белорецком районе, другой — в Бурзянском. В ликвидации пожаров участвуют 34 спасателя и 13 единиц пожарной техники.

В ведомстве отметили, что пожар недалеко от населенного пункта Узян в Белорецком районе локализован.

Согласно официальным данным МЧС, с начала пожароопасного сезона в 2023 году было зафиксирован 131 очаг природного пожара общей площадью более 3400 гектаров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ