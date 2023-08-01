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В Башкирии в аварии погибли мотоциклист и житель Свердловской области

В Башкирии в аварии погибли мотоциклист и житель Свердловской области

10:07, 01 авг 2023

За истекшие сутки в Башкирии произошло два трагических случая на дорогах. Подробности рассказали в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики.

Первая авария случилась в Балтачевском районе. На третьем километре автодороги Старобалтачево — Аскино, 74-летний водитель из Свердловской области, управлял автомобилем «Лада Гранта», на затяжном повороте столкнулся по касательной с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус», после чего съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель «Гранты» погиб от травм.

Второй случай произошел в населенном пункте Амзибаш Калтасинского района. На ул. Колхозной 25-летний мотоциклист из Нефтекамска, съехал в кювет и перевернулся. Водитель был доставлен в реанимацию больницы, где позже скончался. Сообщается, что в момент аварии на водителе не было шлема.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Балтачевский район Калтасинский район происшествия аварии
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