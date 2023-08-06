В Башкирии в пожаре погиб неходячий инвалид
00:15, 06 авг 2023
В субботу, 5 августа, в населенном пункте Емаши Белокатайского района Башкирии, произошел пожар в деревянном доме.
В результате происшествия погиб мужчина в возрасте 61 года, являвшийся инвалидом III группы и не имевший возможности самостоятельно передвигаться.
Согласно информации, предоставленной республиканским МЧС, спасатели, прибывшие на место, зафиксировали горение на площади около 15 квадратных метров.
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственно-оперативной группе и дознавателю спасательного ведомства.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в зоне спецоперации без вести пропал житель Белокатайского района Башкортостана.
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