В Башкирии в пожаре погиб неходячий инвалид

00:15, 06 авг 2023

В субботу, 5 августа, в населенном пункте Емаши Белокатайского района Башкирии, произошел пожар в деревянном доме.

В результате происшествия погиб мужчина в возрасте 61 года, являвшийся инвалидом III группы и не имевший возможности самостоятельно передвигаться.

Согласно информации, предоставленной республиканским МЧС, спасатели, прибывшие на место, зафиксировали горение на площади около 15 квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственно-оперативной группе и дознавателю спасательного ведомства.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в зоне спецоперации без вести пропал житель Белокатайского района Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ