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В Башкирии из-за удара молнии сгорели баня и сарай

В Башкирии из-за удара молнии сгорели баня и сарай

22:10, 04 авг 2023

На территории Янаульского района Башкирии произошел пожар. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, возгорание могло возникнуть из-за разряда молнии.

В пятницу днем, 4 августа, в населенном пункте Кумалак Янаульского района республики огонь охватил баню и сарай частного домовладения, находящегося по улице Мира. Огнеборцы локализовали и потушили возгорание в течение 30 минут. Распространение пожара не допущено, сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Спасатели полагают, что причиной происшествия мог стать разряд молнии.

Детали инцидента предстоит выяснить дознавателю МЧС.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Янаульском районе Башкортостана рабочего завалило землей в двухметровой траншее.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Янаульский район происшествия пожар
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