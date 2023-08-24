В Башкирии пропал нуждающийся в медпомощи житель Янаула

10:03, 24 авг 2023

В Башкирии объявили поиски пропавшего жителя города Янаул 36-летнего Амира Кинзябулатова.

Добровольцы поисковой организации «Башрегионспас» проинформировали, что связи с мужчиной нет с 23 августа.

По приметам рост Амира составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза серо-голубого цвета. В момент исчезновения данных о том во что он был одет нет.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Кинзябулатов, просим вас связаться по телефону: 8 (937) -3-102-112 или 112.

Ранее издание Newsbash сообщало об еще одном происшествии в Башкирии, произошедшем на территории Янаульского района: в населенном пункте Кумалак из-за удара молнии сгорели баня и сарай.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети