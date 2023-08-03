В Башкирии из пожара спасли двух жителей дома

11:16, 03 авг 2023

В республике Башкортостан спасатели и огнеборцы вывели из пожара, охватившего многоквартирный дом, двоих человек. Еще 30 жильцов эвакуировались самостоятельно.

По информации, предоставленной пресс-центром Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан (МЧС РБ), минувшим вечером было получено сообщение о возгорании на улице Строителей в городе Нефтекамск. На место происшествия выехали сотрудники МЧС России, а также другие службы экстренного реагирования.

Используя специальные устройства звено пожарных спасло двух человек из зоны воздействия опасных факторов пламени. Остальные тридцать человек, включая пять детей, эвакуировались самостоятельно.

Пожар повредил личные вещи и имущество в 4-комнатной квартире многоквартирного дома. Расследование обстоятельств пожара возложено на следователей МЧС России, которые установят точную причину этого инцидента.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik