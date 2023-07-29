В сгоревшей квартире в Башкирии обнаружили тело мужчины
11:06, 29 июл 2023
Утром в субботу, 29 июля, в населенном пункте Шингак-Куль Чишминского района Республики Башкортостан произошел пожар в одной из квартир дома по улице Молодежной. В ходе тушения возгорания было найдено тело мужчины. Его личность на данный момент не установили. Подробности происшествия рассказали в республиканском МЧС.
— Пожар был зафиксирован в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь был успешно потушен в течение получаса, — проинформировали представители ведомства.
На данный момент на месте инцидента находится группа оперативников и дознаватель МЧС, которым предстоит выяснить детали произошедшего.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в уфимском Затоне в расселенном доме возник пожар.
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