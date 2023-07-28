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В центре Уфы расселенное старинное здание около медресе могли поджечь

В центре Уфы расселенное старинное здание около медресе могли поджечь

14:50, 28 июл 2023

В четверг, 27 июля, в центре Уфы возник пожар в небольшом 1-этажном нежилом доме. Пламя чуть не перекинулось на исламский колледж, носящий имя Марьям Султановой. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось быстро потушить. Через некоторое время, в telegram-канале ДУМ Башкортостана предположили, что возгоранию предшествовал поджог.

Согласно информации, ранним утром на территорию, где находится столетний дом, проник неизвестный. Его зафиксировали камеры наружного наблюдения. После его ухода начался пожар.

На данный момент дознаватель республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям вместе с правоохранительными органами расследуют причины и обстоятельства произошедшего.

Представители Духовного управления мусульман Башкирии добавили, что давно просили передать этот старинный дом, который часто привлекал маргинальные личности. Здесь хотели организовать единую территорию для обучения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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