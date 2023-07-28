Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В уфимском Затоне в расселенном доме возник пожар

В уфимском Затоне в расселенном доме возник пожар

15:19, 28 июл 2023

На улице Рычкова в Уфе, по информации очевидцев, произошел пожар. Огнем охватило 2-этажный нежилой дом.

Согласно информации МЧС, пламя зафиксировали на первом этаже строения. В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника ведомства.

«Принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение огня на соседние постройки. Ситуация контролируется», — сообщили спасатели.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего предстоит выяснить.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе едва не утонул мужчина, решивший вплавь сократить путь до дома.

В центре Уфы расселенное старинное здание около медресе могли поджечь

Читайте также:

В центре Уфы расселенное старинное здание около медресе могли поджечь

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Башкирии на ж/д станции Чуваши загорелся тепловоз
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на ж/д станции Чуваши загорелся тепловоз
В Уфе на улице Дзержинского загорелся 2-этажный дом
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице Дзержинского загорелся 2-этажный дом
Пожар в Уфе: на улице Дмитриева загорелась девятиэтажка, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Пожар в Уфе: на улице Дмитриева загорелась девятиэтажка, есть пострадавшие
В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек
Происшествия в Башкирии
В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok