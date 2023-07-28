В уфимском Затоне в расселенном доме возник пожар

15:19, 28 июл 2023

На улице Рычкова в Уфе, по информации очевидцев, произошел пожар. Огнем охватило 2-этажный нежилой дом.

Согласно информации МЧС, пламя зафиксировали на первом этаже строения. В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника ведомства.

«Принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение огня на соседние постройки. Ситуация контролируется», — сообщили спасатели.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего предстоит выяснить.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе едва не утонул мужчина, решивший вплавь сократить путь до дома.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети