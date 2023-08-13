В Уфе произошел пожар в глэмпинге «Бани в лесу»
11:03, 13 авг 2023
В Уфе произошел пожар в доме, расположенном в банном комплексе садоводческого некоммерческого товарищества «Ак-Тан». Подробности происшествия сообщили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.
Согласно имеющимся данным, на указанной территории СНТ находится комплекс «Бани в лесу».
Пожар случился в субботу вечером, 12 августа. Пламя охватило один из домов-бань, построенных из бруса. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили возгорание и остальные постройки не пострадали.
— Пожар полностью потушен. Распространение огня предотвращено. Дознавателю МЧС предстоит выяснить причину пожара, — рассказали в ведомстве.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в МЧС сообщили подробности пожара на вокзале в Уфе.
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