В МЧС сообщили подробности пожара на вокзале в Уфе
14:21, 11 авг 2023
Жители Уфы стали свидетелями густого столба черного дыма видневшемся со стороны железнодорожного вокзала. В пресс-центре регионального МЧС передали, что за пределами объекта огонь охватил кустарники и мусор.
Площадь возгорания в данный момент уточняется. На месте инцидента находятся одиннадцать спасателей на трех спецмашинах. Представители ведомства заверяют, что ситуация контролируется. В происшествии никто не пострадал.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе под колеса автобуса «НефАЗ» попал 63-летний мужчина.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram/БашДТП
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