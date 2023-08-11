В МЧС сообщили подробности пожара на вокзале в Уфе

14:21, 11 авг 2023

Жители Уфы стали свидетелями густого столба черного дыма видневшемся со стороны железнодорожного вокзала. В пресс-центре регионального МЧС передали, что за пределами объекта огонь охватил кустарники и мусор.

Площадь возгорания в данный момент уточняется. На месте инцидента находятся одиннадцать спасателей на трех спецмашинах. Представители ведомства заверяют, что ситуация контролируется. В происшествии никто не пострадал.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе под колеса автобуса «НефАЗ» попал 63-летний мужчина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram/БашДТП