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В Башкирии девочка упала с крыши гаража

В Башкирии девочка упала с крыши гаража

11:17, 09 авг 2023

В Туймазинском районе Башкирии в ночь на 9 августа случилось несчастье с девочкой-подростком. По сведениям, полученным от источника, близкого к экстренным службам, в городе Туймазы, рядом с мостом на улице Советской, девушка в возрасте 15 лет упала с крыши гаража.

Пострадавшую госпитализировали в отделение нейрохирургии центральной районной больницы города. Специалисты поставили диагноз — сотрясение головного мозга и ЧМТ.

Правоохранительные органы в настоящее время разбираются в обстоятельствах и причинах этого происшествия.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе РБ мать истязала трехлетнего сына за непослушание.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы Туймазинский район происшествия несчастный случай
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