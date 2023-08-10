Под Уфой пропал 32-летний Динар Юнусов

09:32, 10 авг 2023

В Уфимском районе исчез 32-летний житель населенного пункта Юматово Динар Юнусов. В поисковой организации «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина перестал выходить на связь с 7 августа.

Публикуем приметы: рост 170 сантиметров, обычное телосложение, волосы темного цвета с сединой, глаза голубые.

Всех, кто располагает сведениями о местоположении Динара Юнусова, просят связаться по следующим контактным номерам телефонов: 89177819334 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети