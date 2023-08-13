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В Башкирии во время забега скончалась молодая спортсменка

В Башкирии во время забега скончалась молодая спортсменка

14:20, 13 авг 2023

Во время проведения спортивного фестиваля Malidak в Башкирии, произошел несчастный случай: скончалась, молодая участница из города Белорецк Виктория К. Информация об этом появилась в ТГ-канале организаторов мероприятия.

По их информации, спасатели МЧС b бригада медиков скорой помощи пытались привести девушку в чувства, но это им не удалось. Известно, что погибшая регулярно участвовала в забеге.

— Мы скорбим и разделяем горе с каждым, кто знал Викторию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Не передать словами всю горечь этой потери, — сообщили в malidak

Беговым клубом Belorace из Белорецка был объявлен сбор средств для оказания помощи семье Виктории. Марафон проходил с 11 по 13 августа, и его участники должны были преодолеть трассу по горным вершинам Белорецкого района.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Трейловые забеги «BELORace» / Vk.com
Теги: Белорецкий район происшествия смерть
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