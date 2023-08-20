В Башкирии женщина получила множественные порезы винтом лодки
11:31, 20 авг 2023
В субботу, 19 августа, поздно вечером в Главное управление МЧС РФ по Башкирии поступило сообщение о происшествии, произошедшем на территории Нуримановского района республики. Находясь возле одной из баз отдыха вблизи Павловского водохранилища, моторная резиновая лодка, которая пришвартовывалась к берегу, наехала на 35-летнюю женщину.
В результате инцидента несчастная получила большое количество порезов винтом мотора. Пострадавшую поместили в центральную больницу Нуримановского района. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкортостана произошел сильный пожар.
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