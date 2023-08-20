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В Башкирии от удара молнии загорелась трансформаторная подстанция

В Башкирии от удара молнии загорелась трансформаторная подстанция

12:24, 20 авг 2023

В субботу, 19 августа, на территории Башкирии произошел пожар в здании промышленного предприятия, расположенного на улице Блюхера в Уфе. Информацию подтвердили представители республиканского МЧС. По рассказам очевидцев, пожар возник после удара молнии в здание.

Огнем охватило трансформаторную подстанцию, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 12 огнеборцев. Пострадавших нет.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкирии ураганный ветер снес крышу, которая повредила автомобиль. Площадь повреждений составила 500 квадратных метров. Жители республики также сообщили о выпадении града и перебоях в подаче электроэнергии из-за прошедших грозы и ветра.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Уфа с огоньком / T.me
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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