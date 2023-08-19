В Башкирии шквалистый ветер повредил кровлю и повредил автомобиль

19:00, 19 авг 2023

Согласно информации предоставленной МЧС Башкирии, на территории населенного пункта Малояз Салаватского района, в результате шквалистого ветра произошла серия чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, частичные повреждения получила крыша 2-этажного здания, автомашина, прекратилась подача электричества.

Повреждение кровли на улице Коммунистической охватило площадь 500 квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что житель Салаватского района Башкортостана решил переплыть реку и едва не утонул.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ