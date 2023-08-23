В Башкирии погибли отец с сыном, надышавшись в гараже угарным газом

21:00, 23 авг 2023

В городе Белорецке произошел несчастный случай, в результате которого погибли отец и сын. Инцидент случился в одном из гаражей по улице Тюленина.

Согласно информации, предоставленной информационной службой Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии, за помощью к спасателям обратились очевидцы. По их словам, двум мужчинам, находившимся в гараже, стало плохо, и они не могут выбраться из помещения. На место происшествия выехали специалисты ведомства.

К моменту их приезда, местным жителям удалось вытащить 65-летнего мужчину. Его сын при этом все еще оставался в подвальном помещении гаража. Использовав альпинистское снаряжение 39-летнего пострадавшего, подняли наверх, но было уже поздно. И отец, и сын, несмотря на попытки медиков скорой помощи их реанимировать, погибли.

По предварительным данным, белоречане умерли из-за отравления угарным газом, который скопился в гараже.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что две туристки заблудились на Айгирских скалах в Белорецком районе Башкортостана.

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Фото: МЧС по РБ