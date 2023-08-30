В Башкирии похоронили отца с сыном, погибших в страшной аварии

19:59, 30 авг 2023

В Нуримановском районе Башкирии похоронили погибших в страшной аварии отца с малолетним сыном. 28 августа мужчина с ребенком перевернулись на грузовике «Шакман» по дороге в направлении Уфа — Павловка недалеко от населенного пункта Чандар.

Известно, что примерно в 17. 00 на 82-м километре автодороги, связывающей Уфу и Павловку, водитель грузового автомобиля «Шакман» потерял управление, в результате чего многотонная машина перевернулась на проезжей части. По информации республиканской Государственной инспекции безопасности дорожного движения, водитель и его юный пассажир получили несовместимые с жизнью травмы.

Выяснилось, что погибший в этом ДТП был жителем Красной Горки по имени Руслан Г. Вместе с ним в кабине грузовика находился его 7-летний сын. Мужчина занимался грузоперевозками, и в тот злополучный день взял мальчика в рейс. Предполагается, что мужчине не с кем было оставить ребенка дома, но данная версия подтверждений пока не нашла.

Жители села Красная Горка были потрясены трагедией. Вилдан Ситдиков, глава администрации района, выразил свои соболезнования родственникам погибших в социальных сетях.

Один из знакомых отца погибшего семилетнего мальчика написал: «Мои искренние соболезнования родным и близким Руслана. Я хорошо его знал, он был хорошим человеком. Пусть земля им будет пухом!»

Стало известно, что в сентябре мальчик должен был пойти в первый класс. Один из жителей района написал в комментариях: «Мальчику было всего семь лет, и он должен был нынче пойти в первый класс. Спи спокойно ангелочек, царство небесное отцу и сынишке».

По словам главы Красногорского сельского совета Руслана Миниахметова, похороны отца и сына состоялись в среду, 30 августа.

Причины и обстоятельства происшествия, в которой погибли отец и сын, выясняются. Расследование аварии находится под контролем региональной прокуратуры.

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Автор: Семен Подгорный