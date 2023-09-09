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В Башкирии в ДТП серьезно пострадал водитель «УАЗа»

В Башкирии в ДТП серьезно пострадал водитель «УАЗа»

19:23, 09 сен 2023

Сегодня, 9 августа, примерно в 15. 45, в Нуримановском районе Башкирии водитель внедорожника потерял управление и съехал в кювет.

Согласно информации, предоставленной Госкомитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, ДТП случилось в населенном пункте Красный ключ. К месту инцидента были направлены спасатели и другие службы экстренной помощи.

В результате инцидента травмы получил 61-летний водитель автомобиля марки «УАЗ».

Сейчас проводится расследование для определения причин аварии.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Нуримановском районе похоронили отца с сыном, погибших в страшной аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия аварии ДТП
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