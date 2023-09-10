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В Башкирии в аварии погиб водитель, женщина и 12-летний подросток госпитализированы

В Башкирии в аварии погиб водитель, женщина и 12-летний подросток госпитализированы

18:03, 10 сен 2023

Сегодня, 10 сентября, на территории Белорецкого района Башкирии, на участке автодороги в направлении Уфа — Инзер — Белорецк, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие: примерно в два часа дня столкнулись иномарки «БМВ» x4 и «Форд Фьюжн». Автомашины двигались в одном направлении.

Согласно информации, предоставленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения республики, 32-летний водитель «Форда», проживавший в Учалинском районе, скончался до прибытия медиков скорой медицинской помощи. Ехавшие вместе с ним пассажиры - 34-летняя женщина и 12-летний подросток, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и другие службы экстренной помощи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что всего несколько дней назад, 8 сентября, практически на том же самом месте произошла другая авария, где столкнулись автомобили «Лада-Гранта», под управлением кандидата в депутаты Курултая Башкирии от КПРФ Ханифа Ахмедьянова, и «Рено-Меган». Травмы оказались смертельными и политик умер до приезда медиков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии ДТП
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