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В Башкирии в аварии насмерть разбился водитель иномарки

В Башкирии в аварии насмерть разбился водитель иномарки

14:18, 08 сен 2023

Утром в пятницу, 8 сентября, в Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария, в результате которой погиб водитель иномарки. Информацию об этом предоставила информационная служба республиканской ГИБДД.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на 112-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, где столкнулись автомобили Лада Гранта и Рено Меган. Водитель отечественного авто получил серьезные травмы и умер еще до прибытия медиков скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте аварии находятся дорожные полицейские и другие службы экстренного реагирования.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе при восхождении на гору Ялангас пропал турист.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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