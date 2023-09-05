В Башкирии при восхождении на гору Ялангас пропал турист
09:29, 05 сен 2023
В Республике Башкортостан пропал турист. Об исчезновении мужчина сообщила спасателям его жена.
По информации, полученной от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, 43-летний мужчина принимал участие в марафоне, организованном Русским географическим обществом. Его задачей было совершить восхождение на вершину горы Ялангас, расположенной в Белорецком районе. Однако, по истечении установленного времени, он не вернулся обратно, и его супруга тут же связалась по номеру 112, чтобы сообщить о произошедшем.
На место событий были немедленно направлены белорецкие спасатели. После длительных поисков на турбазе «Малиновая» ими была обнаружена автомашина пропавшего. Вечером к месту происшествия отправился кинологический расчет ГК РБ по чрезвычайным ситуациям, а также волонтеры-кинологи «Россоюзспас».
Сегодня для поисков пропавшего туриста будет задействован пожарно-спасательный вертолет КА-32.
Читайте также:
- В Башкирии пропала 17-летняя Гульфиза Ханафина
- В Самаре нашли потерявшегося молодого человека из Башкирии
- Завершились поиски пропавшего участника СВО из Башкирии
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал турист совершавший восхождение на Иремель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время спуска с горы покалечился турист
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Нефтекамска Николай Карпович
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Благовещенска Руслан Бикбулатов