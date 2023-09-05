В Башкирии при восхождении на гору Ялангас пропал турист

09:29, 05 сен 2023

В Республике Башкортостан пропал турист. Об исчезновении мужчина сообщила спасателям его жена.

По информации, полученной от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, 43-летний мужчина принимал участие в марафоне, организованном Русским географическим обществом. Его задачей было совершить восхождение на вершину горы Ялангас, расположенной в Белорецком районе . Однако, по истечении установленного времени, он не вернулся обратно, и его супруга тут же связалась по номеру 112, чтобы сообщить о произошедшем.

На место событий были немедленно направлены белорецкие спасатели. После длительных поисков на турбазе «Малиновая» ими была обнаружена автомашина пропавшего. Вечером к месту происшествия отправился кинологический расчет ГК РБ по чрезвычайным ситуациям, а также волонтеры-кинологи «Россоюзспас».

Сегодня для поисков пропавшего туриста будет задействован пожарно-спасательный вертолет КА-32.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети