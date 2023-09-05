Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии при восхождении на гору Ялангас пропал турист

В Башкирии при восхождении на гору Ялангас пропал турист

09:29, 05 сен 2023

В Республике Башкортостан пропал турист. Об исчезновении мужчина сообщила спасателям его жена.

По информации, полученной от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, 43-летний мужчина принимал участие в марафоне, организованном Русским географическим обществом. Его задачей было совершить восхождение на вершину горы Ялангас, расположенной в Белорецком районе. Однако, по истечении установленного времени, он не вернулся обратно, и его супруга тут же связалась по номеру 112, чтобы сообщить о произошедшем.

На место событий были немедленно направлены белорецкие спасатели. После длительных поисков на турбазе «Малиновая» ими была обнаружена автомашина пропавшего. Вечером к месту происшествия отправился кинологический расчет ГК РБ по чрезвычайным ситуациям, а также волонтеры-кинологи «Россоюзспас».

Сегодня для поисков пропавшего туриста будет задействован пожарно-спасательный вертолет КА-32.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропал турист совершавший восхождение на Иремель
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал турист совершавший восхождение на Иремель
В Башкирии во время спуска с горы покалечился турист
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время спуска с горы покалечился турист
В Башкирии пропал житель Нефтекамска Николай Карпович
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Нефтекамска Николай Карпович
В Башкирии пропал житель Благовещенска Руслан Бикбулатов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Благовещенска Руслан Бикбулатов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok