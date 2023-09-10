В Башкирии всю ночь искали двоих детей

12:02, 10 сен 2023

В ночь на 10 сентября на территории Зилаирского района Башкирии в населенном пункте Ивано-Кувалат, искали двух пропавших детей в возрасте 10 и 11 лет. Подробности об обстоятельствах их исчезновения не разглашаются.

Как сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов, одного из детей удалось найти, а второго обнаружили только утром. Чиновник выразил благодарность жителям села, сотрудникам полиции и волонтерам за помощь в поисковой операции.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, всего за прошедшие сутки в регионе потерялись девять человек. К примеру, в населенном пункте Исянгулово, входящем в состав Зианчуринского района , мужчина отправился домой через лес и не смог найти дорогу обратно. В городе Нефтекамске заблудился 88-летний пенсионер, который отправился в лес собирать грибы. Также в Белорецком районе пропала жительница Новоабзаково, также собиравшая в лесу грибы. Все они в итоге нашлись живыми и невредимыми.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Зилаирском районе простились с мобилизованным на СВО Закиром Искужиным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik