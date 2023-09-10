Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии всю ночь искали двоих детей

В Башкирии всю ночь искали двоих детей

12:02, 10 сен 2023

В ночь на 10 сентября на территории Зилаирского района Башкирии в населенном пункте Ивано-Кувалат, искали двух пропавших детей в возрасте 10 и 11 лет. Подробности об обстоятельствах их исчезновения не разглашаются.

Как сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов, одного из детей удалось найти, а второго обнаружили только утром. Чиновник выразил благодарность жителям села, сотрудникам полиции и волонтерам за помощь в поисковой операции.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, всего за прошедшие сутки в регионе потерялись девять человек. К примеру, в населенном пункте Исянгулово, входящем в состав Зианчуринского района, мужчина отправился домой через лес и не смог найти дорогу обратно. В городе Нефтекамске заблудился 88-летний пенсионер, который отправился в лес собирать грибы. Также в Белорецком районе пропала жительница Новоабзаково, также собиравшая в лесу грибы. Все они в итоге нашлись живыми и невредимыми.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Зилаирском районе простились с мобилизованным на СВО Закиром Искужиным.

ПО ТЕМЕ:

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Зилаирский район происшествия поиск
Читайте также

В Башкортостане спасли женщину, заблудившуюся в лесу
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане спасли женщину, заблудившуюся в лесу
В Нуримановском районе Башкирии рыбак не смог вернуться домой из-за проблем со здоровьем
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе Башкирии рыбак не смог вернуться домой из-за проблем со здоровьем
В Башкирии в пруду во дворе дома чуть не утонул ребенок
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пруду во дворе дома чуть не утонул ребенок
В Дюртюлинском районе, спустя 4 дня, нашли пропавшего в лесу мужчину
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе, спустя 4 дня, нашли пропавшего в лесу мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok