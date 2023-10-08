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Грибная прогулка чуть не закончилась трагедией для пенсионера в Башкирии

Грибная прогулка чуть не закончилась трагедией для пенсионера в Башкирии

12:06, 08 окт 2023

Вчера ближе к вечеру, в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что его 72-летний отец заблудился в лесу. Подробности происшествия рассказали в информационной службе регионального МЧС.

Пенсионер утром отправился собирать грибы, но к обеду связь с ним прервалась. Была организована операция по его поиску в окрестностях населенного пункта Лентовка в Чишминском районе.

Спустя три часа активных поисков, пожилого любителя тихой охоты нашли лежащим на земле без сил, примерно в шести километрах от ближайшего населенного пункта. Из-за усталости мужчина заснул и начал замерзать. Срочной медицинской помощи ему не потребовалось.

История закончилась благополучно - пожилого человека вернули домой к близким. Этот случай еще раз напоминает о том, что одинокие прогулки по лесу в преклонном возрасте могут быть опасны и лучше избегать их без сопровождения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия
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