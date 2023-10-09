Пропавшую в июле жительницу Башкирии нашли мертвой в зарослях возле болота

09:44, 09 окт 2023

В Калтасинском районе Башкирии трагедией завершились поиски пропавшей 41-летней жительницы населенного пункта Нижний Качмаш Ирины Наумовой.

12 июля она бесследно исчезла, а теперь стало известно, что ее бездыханное тело было обнаружено недалеко от места проживания. Информацию об этом распространила поисковая организация «Башрегионспас»

В комментариях в интернете отмечается, что тело пропавшей нашли среди зарослей возле болота, однако подробности трагического происшествия не разглашаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети